General Selami: Suriye’yi son terk edenler Devrim Muhafızları'ydı

Devrim Muhafızları Ordusu ( Başkomutanı General Hüseyin Selami, Suriye’deki direniş hattını en son terk edenlerin Devrim Muhafızları olduğunu "Direniş hattını terk eden son kişiler Devrim Muhafızlarının evlatlarıydı. Suriye’deki bu meydanı terk eden son kişi de bir Devrim Muhafızı idi" dedi.

Bazı kesimlerin bizim Suriye ordusunun yerine savaşa girmemizi beklediğine dikkat çeken Selami" Acaba bütün Devrim Muhafızları ve Besic güçlerimizi başka bir ülkede savaşa sürmek, o ülkenin ordusu sadece izlerken, mantıklı mı?" diye sordu.

General Selami açıklamalarının devamında "Gerçekten sistem gece gündüz elinden gelen yardımı yapmak için çabalıyordu. Ancak Suriye’nin gerçeklikleriyle yaşamalı ve bu doğrultuda hareket etmeliyiz. Gerçeklere bakıyor ve bu gerçeklere göre hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Stratejiler, şartların gerekliliklerine göre değişmelidir. Sabit ve hareketsiz stratejilerle bölgesel ve küresel çok boyutlu sorunları çözemeyiz." diyen Selami "Aylardır silahlı grupların ve tekfirci güçlerin hareketliliğinden haberdardık. Kardeşlerimiz istihbari yöntemlerle bu grupların saldırı eksenlerini tespit etmiş ve bu bilgileri Suriye’nin siyasi ve askeri liderliğine aktarmıştı. Ancak maalesef, savaşma ve direnme iradesinin gerçek anlamıyla mevcut olmaması, bu istenmeyen olayların yaşanmasına neden oldu." dedi.

Selami açıklamalarında ayrıca "Tekfirci gruplar, Batı’nın İran İslam Cumhuriyeti’nin manevi etkisine karşı geliştirdiği caydırıcı bir modeldi. Bu tehlikeli tekfirci akımlarla mücadele, İran İslam Cumhuriyeti’nin insanlığa yaptığı büyük bir hizmetti. Son 13 yılda, Hizbullah ve Filistin hareketinin coğrafi olarak bize olan bağımlılığını azaltıp onları mümkün olduğunca bağımsız hale getirmek için çaba gösterdik." dedi.