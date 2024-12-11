11 Ara 2024 18:33
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News ID: 85687250
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İran ile Türkiye arasında ticari işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı/30 milyar dolarlık ticaret planlaması

11 Ara 2024 18:33
News ID: 85687250
İran ile Türkiye arasında ticari işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı/30 milyar dolarlık ticaret planlaması

Tahran, İRNA - İran ile Türkiye arasında ticari işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı, İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile Türkiye Ticaret Bakanı'nın huzurunda imzalandı ve her iki taraf da, iki ülke arasındaki ticaretin önümüzdeki beş yılda 30 milyar dolara çıkacağını vurguladı.

Yol ve Şehircilik Bakanlığı Uluslararası İşler Merkezi Başkanı Emin Tarfa, bu akşam, İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile Türkiye Ticaret Bakanı'nın başkanlığında Espinas Palace Hotel'de düzenlenen İran-Türkiye Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu'nun 29. toplantısında "İran-Türkiye ekonomik işbirliğine yönelik 29'uncu ortak komisyon geçtiğimiz üç gün içinde Tahran'da düzenlenmiş, toplantılara Türkiye'den bir heyet İran'da hazır bulunurken, toplantılara ilgili yetkililer ve ticaret, bankacılık, yatırım vb. alanlardan kişiler katıldı ve nihayet ülkemiz Yol ve Şehircilik Bakanı ile Türkiye Ticaret Bakanı arasında imzalanan ortak işbirliği mutabakat zaptı için de uygun bir sonuca ulaştılar." açıklamasında bulundu. 

Tarfa "Ekonomik iş birliğinin konusunu, iki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki yıla kadar genişletilmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine yönelik 30'uncu ortak komisyonun toplanması amacıyla taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olacak memorandumlar oluşturuyor. "ifadesinin de altını çizdi.

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