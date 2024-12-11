Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin merkez ve kuzeyindeki bombardımanında 48 Filistinli şehit oldu

Filistin Özerk Teşkilatı'na bağlı Vefa Haber Ajansı, Siyonistlerin Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampının batısındaki bir eve hava saldırısı düzenlediğini bildirirken "Bu saldırı sonucunda 8 Filistinli şehit oldu, çok sayıda Filistinli de yaralandı." bilgisini paylaştı.

Bazı kaynaklar ise bu saldırıda şehit sayısının 18 kişiden fazla olduğunu bildirdi.

Haberin devamında "İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi yakınındaki bir evi de bombalaması sonucu 30 Filistinli hayatını kaybedip yaralanırken bazı cesetler ise hala enkaz altında."ifadesine yer verdi.

Bu haber ajansı ayrıca Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebeliye kampındaki El Za'atar tepelerini birçok kez bombaladığını bildirdi.

Filistin medyasında çıkan haberlere göre, Gazze Şeridi'ndeki Siyonist saldırının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 44 bin 758 Filistinli şehit oldu, 106 bin 188 kişi de yaralandı.