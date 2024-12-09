Hamas, Suriye'nin Filistin'e desteğinin devam etmesini umuyor

"Suriye milletinin tüm kesimlerini birlik ve milli dayanışmaya, geçmişin acılarını ve sorunlarını geride bırakmaya davet ediyoruz." denilen bildiride "Güçlü bir şekilde büyük Suriye milletinin yanında duruyor, Suriye'nin birliğini ve toprak bütünlüğünü, bu ülkenin milletine, onun iradesine, bağımsızlığına ve siyasi seçeneklerine saygıyı vurguluyoruz." ifadesine dikkat çekildi.

Hamas Hareketi bildirinin devamında "Suriye milleti tüm grupları ve milli birliği, kardeşlik ve hoşgörü ruhuyla zorlukların üstesinden gelme gücüne sahiptir. Suriye milletinden, Filistin milletini ve direnişini destekleme rolünü sürdürmesi için zorlukların üstesinden gelmesini istiyoruz. İşgalci rejimin Suriye topraklarındaki baskıcı saldırganlığını kınıyor, işgalci rejimin Suriye topraklarındaki açgözlülüğüne ve planlarına karşı çıkıyoruz." ifadesine vurgu yaptı.