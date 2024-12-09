İran'ın stratejisi eyleme karşı eylemdir/ Haraç verecek değiliz

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bu sabah Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret ettikten sonra "Batı, bağımlı ülkelerine nükleer teknoloji geliştirmelerini tavsiye ederken, ülkemize bu teknolojiyi geliştirmesi konusunda yaptırım uyguladı. Sömürgeciliğin doğası sömürgeci mizacını göstermesi gerektiğidir ve Batı'nın çifte standartlarını artık çok daha net görüyoruz. Ancak tüm bu yaptırımlara ve çifte standartlara başvurmalarına rağmen devrimin başlangıcından bu yana çeşitli sorun ve baskılar yaratılmasına rağmen İran aleyhine hiçbir yere varılamadı." açıklamasında bulundu.

Arif sözlerinin devamında " Tüm baskılara rağmen çeşitli sektörlerde ilerleme kaydediyoruz. Bu faktörlerden biri de Atom Enerjisi Kurumu'nun "ileri teknoloji" ve son derece ileri teknolojide mükemmel olan bilim adamlarının ve uzmanlarının çabalarıdır; bizce bu, "İran'ın ileri teknolojisinin babası" olan nükleer enerjidir." dedi.

"Biz Batı ile olan sorunlarımızı her iki tarafın çıkarlarını gözeterek çözmekle ilgileniyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı "Baskıcı yaptırımların kaldırılması amacıyla Batı ile müzakereler yapılıyor. Ancak barışçıl nükleer faaliyet alanındaki faaliyetlerimize devam etmeliyiz ve ülkemizin nükleer olmayan konularına kimsenin müdahale etmesine izin vermeyeceğimizi kesin olarak ilan ediyoruz. Kararları veren biziz ve bizim için her şeyden çok "insan" değerlidir" ifadesinin altını çizdi.