Amerika, Tahrir el-Şam'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığını reddetmedi

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, Pazar gecesi Şam ve Suriye'nin diğer bölgelerini kontrol altına alanTahrir el-Şam hakkında açıklamalarda bulunarak "Bu örgütte çok çeşitli gruplar yer alıyor. Bana göre sahadaki gerçekler konusunda akıllı, dikkatli ve gerçekçi olmamız gerekiyor." dedi.

Donald Trump önceki başkanlığı döneminde Tahrir el-Şam'ı terör örgütleri listesine almıştı.

Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan üst düzey Amerikalı yetkiliye, mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tahrir el-Şam'ı terör grupları listesinden çıkarıp çıkarmayacağı defalarca soruldu o da bu olasılığı reddetmekten kaçındı.

Bu Amerikan yetkili sözlerinin devamında "Tahrir el-Şam doğru şeyler söylüyor. Şu ana kadar doğru olanı yaptılar ama tek bir gruptan ibaret değil. Güneyden bir grup muhalif grup Şam'a ulaştı. Onlar çok farklılar." ifadesine dikkat çekti.