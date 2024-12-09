Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, Pazar gecesi Şam ve Suriye'nin diğer bölgelerini kontrol altına alanTahrir el-Şam hakkında açıklamalarda bulunarak "Bu örgütte çok çeşitli gruplar yer alıyor. Bana göre sahadaki gerçekler konusunda akıllı, dikkatli ve gerçekçi olmamız gerekiyor." dedi.
Donald Trump önceki başkanlığı döneminde Tahrir el-Şam'ı terör örgütleri listesine almıştı.
Washington Post'un haberine göre, isminin açıklanmaması kaydıyla gazetecilere konuşan üst düzey Amerikalı yetkiliye, mevcut ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Tahrir el-Şam'ı terör grupları listesinden çıkarıp çıkarmayacağı defalarca soruldu o da bu olasılığı reddetmekten kaçındı.
Bu Amerikan yetkili sözlerinin devamında "Tahrir el-Şam doğru şeyler söylüyor. Şu ana kadar doğru olanı yaptılar ama tek bir gruptan ibaret değil. Güneyden bir grup muhalif grup Şam'a ulaştı. Onlar çok farklılar." ifadesine dikkat çekti.
Amerika, Tahrir el-Şam'ın terör örgütleri listesinden çıkarılması olasılığını reddetmedi
Tahran, İRNA - ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Tahrir el- Şam'ın ABD'deki terör grupları listesinden çıkarılabileceği haberini yalanlamadı.
Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, Pazar gecesi Şam ve Suriye'nin diğer bölgelerini kontrol altına alanTahrir el-Şam hakkında açıklamalarda bulunarak "Bu örgütte çok çeşitli gruplar yer alıyor. Bana göre sahadaki gerçekler konusunda akıllı, dikkatli ve gerçekçi olmamız gerekiyor." dedi.
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