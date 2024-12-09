Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Başkanı: Durum çok tehlikeli / Uluslararası topluma yardım çağrısı

Hossam Ebu Safia, "Kemal Advan" hastanesinin durumunu çok kaotik olarak nitelendirerek, İsrail'in (rejim) amansız saldırıları ve bombalamalar nedeniyle bu hastanenin çok tehlikeli bir durumda olduğunu, elektrik ve suyun kesildiğini bildirdi.

Uluslararası toplumdan, özellikle bazı hastaların hastanede özel bakıma, bazılarının da acil ameliyata ihtiyacı olduğu için acilen harekete geçmesini isteyen Ebu Safia "İsrail'in son dönemde hastaneye düzenlediği büyük saldırılar ciddi hasara neden olmuş, hastanenin oksijen cihazlarının çalışmadığı binalarından biri elektriksiz ve susuz kalmıştır." vurgusunda bulundu.

Kemal Advan hastanesi başkanı sözlerinin devamında hastane çevresinde sürekli ve yoğun bombardımanların, elektrik ve su şebekelerinin onarılmasını engellediğine işaretle "Hastanede 112 yaralımız tedavi ediliyor, ayrıca yoğun bakımda 6 hastamız ve hastanede yatan 14 çocuğumuz var. " ifadesinin de altını çizdi.