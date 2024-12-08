Gazze'de şehit sayısı 44.708'e yükseldi

Bakanlığın 429. savaş gününde yayımladığı bildiride, Siyonist rejim ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nde dört farklı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 44 Filistinlinin şehit olduğu ve 74 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılardan bu yana toplam 44.708 Filistinli şehit düşerken, 106.050 kişi de yaralandı.

İsrail rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 15. ayına girerken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve Gazze halkına yönelik açlık politikası uygulamak gibi suçlamalarla tutuklama kararı çıkardı.