8 Ara 2024 09:53
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News ID: 85683321
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Suriye Ordusu Komutanlığı, Beşar Esed hükümetinin düşüşünü duyurdu

8 Ara 2024 09:53
News ID: 85683321
Suriye Ordusu Komutanlığı, Beşar Esed hükümetinin düşüşünü duyurdu

Tahran, İRNA - Suriye Ordusu Komutanlığı, yayınladığı bir bildiriyle Beşar Esed hükümetinin düştüğünü açıkladı.

Bu bildiri, silahlı grupların Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esed’ın Suriye’den ayrıldığına dair haberlerin ardından gece yarısı saatlerinde yayımlandı.

Batılı ve Arap medya kuruluşları, gece yarısı saatlerinds yayınladıkları haberlerde Beşar Esed’ın Suriye’den ayrıldığı ve silahlı grupların ülkenin başkenti Şam’a giriş yaptığına dair bilgiler paylaştı.

Beşar Esed karşıtı silahlı gruplar birkaç saat önce Şam’a girerek başkentin kontrolünü ele geçirdi.

El-Meyadin televizyonu da Reuters’ı kaynak göstererek silahlı grupların Suriye ordusundan herhangi bir karşılık almadan Şam’a giriş yaptığını aktardı.

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