7 Ara 2024 18:13
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News ID: 85682846
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Hamas Siyasi Konsey Başkanı Irakçi ile Doha'da görüştü

7 Ara 2024 18:13
News ID: 85682846
Hamas Siyasi Konsey Başkanı Irakçi ile Doha'da görüştü

Tahran, İRNA- Hamas'ın siyasi konsey başkanı ve bu hareketin siyasi ofisinin üyeleri, Doha'da bulunan İran Dışişleri bakanı ile bir araya geldi.

Hamas siyasi konseyi başkanı ve Hamas hareketinin siyasi ofis üyeleri Muhammed İsmail Derviş, bu akşam Doha'da Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile görüştü.

Irakçi, bu toplantı öncesinde Astana'da düzenlenen üçlü toplantıya katılarak, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla Suriye'deki son gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu.

Irakçi bu toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye hükümeti ile meşru muhalefet grupları arasında siyasi görüşmelerin başlatılmasına karar verildi ve bu toplantının talepleri bunlardı ve elbette bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmamız kararlaştırıldı, benim de kendi istişarelerim olacak." ifadesini kullandı.

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