Hamas Siyasi Konsey Başkanı Irakçi ile Doha'da görüştü

Hamas siyasi konseyi başkanı ve Hamas hareketinin siyasi ofis üyeleri Muhammed İsmail Derviş, bu akşam Doha'da Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi ile görüştü.

Irakçi, bu toplantı öncesinde Astana'da düzenlenen üçlü toplantıya katılarak, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanlarıyla Suriye'deki son gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunarak görüş alışverişinde bulundu.

Irakçi bu toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Suriye hükümeti ile meşru muhalefet grupları arasında siyasi görüşmelerin başlatılmasına karar verildi ve bu toplantının talepleri bunlardı ve elbette bu konuda Suriye hükümetiyle istişarede bulunmamız kararlaştırıldı, benim de kendi istişarelerim olacak." ifadesini kullandı.