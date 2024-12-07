7 Ara 2024 17:47
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Siyonist rejimin 428 gün süren suçlarının sonucu; Gazze'de şehit sayısı 44 bin 664'e yükseldi

7 Ara 2024 17:47
News ID: 85682824
Siyonist rejimin 428 gün süren suçlarının sonucu; Gazze'de şehit sayısı 44 bin 664'e yükseldi

Tahran,İRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Gazze Şeridi'nde 44 bin 664 kişinin şehit olduğunu, 105 bin 976 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın savaşın 428'inci gününde yayımladığı açıklamasında "Geçtiğimiz 24 saat içinde Siyonist rejim ordusu Gazze Şeridi'nde dört suç işleyerek 52 Filistinliyi şehit etti ve 142 kişiyi de yaraladı." ifadesi yer aldı.

Açıklamanın devamında ise "Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana bu şehit yaralılar da dahil olmak üzere, 44 bin 664 Filistinli şehit oldu, 105 bin 976 Filistinli de yaralandı." ifadesine dikkat çekildi.

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