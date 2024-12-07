Seyyid Abbas Irakçi bugün Doha Forumu toplantısının oturum aralarında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ikili meseleleri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
İran Dışişleri Bakanı Irakçi, dün Irak'a gitti ve önce Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile istişarede bulunduktan sonra Başbakan Muhammed Şiya El-Sudani ve Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Reşid ile görüşmelerde bulundu.
Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti, Irak Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti dışişleri bakanları Bağdat'taki Irak Dışişleri Bakanlığı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.
Irakçi, Türk mevkidaşı Fidan ile görüştü
Doha, İRNA - Doha toplantısına katılmak üzere Katar'da bulunan İran Dışişleri Bakanı, Türk mevkidaşı ile bir araya geldi.
Seyyid Abbas Irakçi bugün Doha Forumu toplantısının oturum aralarında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelerek ikili meseleleri ve bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
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