Türkiye Dışişleri Bakanı Doha'da Hamas heyetiyle görüştü

Bu görüşmede taraflar, Gazze savaşındaki son gelişmeler ile bölgesel ve uluslararası durum ve yansımaları hakkında görüş teatisinde bulundu.



Hamas hareketi yayınladığı bildiride "Siyonist rejimin Filistin milletine karşı yürüttüğü savaş ve suçların ele alındığı bu görüşmede, başta Siyonistlerin en vahşi suçlarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sakinleri olmak üzere Filistin milletine destek verilmeye çalışılması ve Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir değişim anlaşmasının imzalanması için gerekli zeminin hazırlanması için gösterilen çabalar etrafında görüş alışverişinde bulunuldu." denildi.



Derviş, bu toplantıda Gazze'deki mevcut durumu, özellikle de Siyonist düşmanın iki aydır kuşatması sonucu bu şeridin kuzeyinde yaşanan insani krizi ve bu bölgede ve İşgal altındaki toprakların ve Kudüs'ün farklı bölgelerinde yaşanan günlük cinayetleri ve bu rejimin 2010'daki diğer suçlarını, siyonist rejimin hapishanelerindeki Filistinli esirlerin durumu ve Hamas ve El Fetih liderlerinin Kahire'deki son toplantılarının sonuçları ve bu hareketin Gazze Şeridi'ndeki işleri yönetecek bir komite kurma konusunda anlaşması üzerinde durdu.