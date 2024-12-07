Gazze'nin kuzeyinde sokaklar şehit ve yaralılarla dolu / "Kemal Edvan" hastanesine yapılan saldırının sebebi nedir?

Gazze'deki sahra hastaneleri başkanı Mervan El-Homs "İşgalcilerin Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Edvan hastanesine yönelik saldırısı, hastaneyi kapatmayı ve Gazze'nin kuzeyindeki halkımıza güney Gazze'ye taşınmaya baskı yapmayı amaçlıyor." açıklamasında bulundu.

"Sağlık ve tedavi sistemi, Gazze'nin kuzeyindeki halkımızın direnci için en önemli faktörlerden biri olduğu nedeniyle işgalciler, Filistinlileri yerinden etmek amacıyla bu sistemi yok etmeye çalışıyor." ifadesine dikkat çeken El Homs yaralıların Gazze'nin kuzeyinde sokaklarda kalmasından yakınarak onları hastaneye götürecek ambulansın bile bulunmadığını bildirdi.

El Homs "Maalesef yaraları ağır olan yaralılar şehadet bekliyor. Maalesef Gazze'nin kuzeyinde sokaklar şehit ve yaralılarla dolu." diyerek işgalcilerin hastane çevresinde saldırılarının devam ettiğini duyurduğu açıklamasında "İşgalcilerin keskin nişancıları ve İHA'ları bölgedeki insanların hareketini engelliyor." diye ekledi.