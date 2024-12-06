Irakçi: Terörizmin kökünün kazınmaması, Suriye'yi terörist gruplar için bir üs haline getirebilir

Seyid Abbas Irakçi, Cuma günü Bağdat’ta yaptığı temaslar sırasında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesinde, bölge ülkelerinin Suriye ve Irak hükümetlerini teröristlerle mücadelede desteklemelerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Ayrıca, İran İslam Cumhuriyeti’nin iki ülke arasında bu hassas dönemde istişarelerin devamına verdiği önemi hatırlatarak, Irak halkı ve hükümetinin terörizmin yayılmasından duyduğu acıyı, bu tehditle mücadele etmek için gösterdikleri çabaları ve fedakarlıkları örnek gösterdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de görüşmede, İslam Cumhuriyeti İran'ın Irak’ın güvenliği ve bölgesel istikrar konusundaki desteğini takdir ettiğini belirterek, İran’ın, Irak’ın terörizme karşı verdiği mücadeledeki katkılarını asla unutmayacaklarını ifade etti. Ayrıca, Suriye’nin güvenliği ve istikrarının sadece Irak için değil, tüm bölge için önemli olduğunu vurgulayarak, Irak'ın Suriye hükümeti ve halkına mevcut zorlukların üstesinden gelmelerine ve terörizmle mücadele etmelerine yardımcı olmak için her zaman destek vermeye hazır olduğunu belirtti.