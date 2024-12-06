Irakçi: Teröristler, bölgedeki kaos için uzun vadeli bir plan tasarladı

Bugün İran, Irak ve Suriye dışişleri bakanlarının üçlü toplantısına katılmak ve Irak yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmak üzere Bağdat'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Seyid Abbas Irakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile yaptığı görüşmede, ikili ve bölgesel meseleler hakkında sürekli olarak Irak ile istişarelerde bulunduklarını belirterek, Bağdat’a olan ziyaretini, Suriye’deki gelişmeler ve dış güçlerin desteklediği terörist grupların Suriye şehirlerine yönelik saldırılarını ele almak için bir fırsat olarak değerlendirdi. Ayrıca, güvenlik sorunlarının yayılmasını engellemek için bölge ülkeleriyle koordinasyon ve görüş alışverişinin önemine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı, Suriye’deki devam eden güvensizlik ve istikrarsızlığın, tüm bölge ülkeleri için bir tehdit olduğunu vurgulayarak, terörist ve takfirci grupların, İsrail rejimi ve Amerika'nın desteğiyle, bölgedeki kaos ve şiddeti artırmak için uzun vadeli bir plan hazırladıklarını ifade etti.

Irakçi, Irak halkı ve hükümetinin, özellikle IŞİD terörizmiyle etkili bir mücadele sürecinde kazandıkları acı ama değerli deneyim nedeniyle, terörizm tehdidini diğerlerinden çok daha iyi anladığını belirterek, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin bu yeni tehditle başa çıkmak için daha fazla koordinasyon ve işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı da bu görüşmede, ülkesinin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğini ve Suriye'nin terörizmle mücadelesini vurgulayarak, terörizmin, Irak halkı ve hükümeti için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca, Irak'ın, takfirci terörizmle mücadele için bölgesel ve uluslararası düzeyde diplomatik girişimlerde bulunmaya başladığını söyledi.