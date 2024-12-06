Irakçi: İran, Irak ve Suriye üçlü zirvesi bugün yapılacak

Seyyid Abbas Irakçi, Bağdat’a varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye’deki durumun özel olduğunu ve istişarelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Görüşmeler sırasında inisiyatifler şekillenecek" dedi.

Dışişleri Bakanı, bölgesel meseleler, özellikle Suriye’deki durum ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda diplomatik temaslarda bulunmak üzere resmi bir ziyaretle bugün Bağdat’a gitti.

Irakçi, bu ziyarette Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye’nin diplomasi şefi Bessam Sabbah ile son gelişmeleri değerlendirmek amacıyla üçlü bir toplantı yapacak.

Dışişleri Bakanı Irakçi ayrıca bu ziyaret kapsamında Iraklı üst düzey yetkililerle, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Irakçi, ilk olarak Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşecek, ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile bir araya gelecek.

Bu ziyarette, Bakan Yardımcısı Ali Asgar Haci ve İran Dışişleri Bakanlığı Körfez İşleri Genel Müdürü Muhammed Ali Bek de kendisine eşlik ediyor.

Irakçi, bu ziyaret öncesinde Şam ve Ankara’ya giderek Suriye ve Türkiye’deki mevkidaşlarıyla ikili ilişkiler ve bölgedeki durum, özellikle Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüşmelerde bulunmuştu.