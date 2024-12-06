6 Ara 2024 12:22
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News ID: 85681406
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Seyyid Abbas Irakçi Bağdat'ta

6 Ara 2024 12:22
News ID: 85681406
Seyyid Abbas Irakçi Bağdat'ta

Bağdat, İRNA - İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, bölgesel ziyaretleri kapsamında kısa bir süre önce Bağdat Uluslararası Havalimanı’na indi. Irakçi’nin bugün Bağdat’ta düzenlenecek olan Irak ve Suriye dışişleri bakanlarının katılacağı üçlü toplantıya iştirak etmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakanı, resmi bir ziyaret kapsamında bölgesel meseleler, özellikle Suriye’deki durum ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularında diplomatik görüşmeler yapmak amacıyla Bağdat’a gitti. 

Irakçi, bu ziyareti sırasında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanlığı Başkanı Bessam Sabbag ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirmek üzere üçlü bir toplantı yapacak.

Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı’nın Iraklı üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

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