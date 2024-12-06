Seyyid Abbas Irakçi Bağdat'ta

Dışişleri Bakanı, resmi bir ziyaret kapsamında bölgesel meseleler, özellikle Suriye’deki durum ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konularında diplomatik görüşmeler yapmak amacıyla Bağdat’a gitti.

Irakçi, bu ziyareti sırasında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Suriye Dışişleri Bakanlığı Başkanı Bessam Sabbag ile bir araya gelerek son gelişmeleri değerlendirmek üzere üçlü bir toplantı yapacak.

Ayrıca, İran Dışişleri Bakanı’nın Iraklı üst düzey yetkililerle ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.