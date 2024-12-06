Saman-1 Simurg ile yörüngeye yerleşti

Birkaç saat önce, Saman-1 yörünge transfer bloğu ve beraberindeki iki yan yük (bir küpsat ve bir araştırma yükü), Simurg uydu fırlatma aracı ile İmam Humeyni Fırlatma Üssü'nden fırlatıldı.

Bu fırlatma başarıyla gerçekleştirildi ve yörünge transfer bloğu, 410 kilometre apojeye (yörüngenin en yüksek noktası) ve 300 kilometre perijeeye (yörüngenin en düşük noktası) sahip eliptik bir yörüngeye yerleştirildi.

Simurg uydu fırlatma aracı, Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler Destekleme Kurumu tarafından tasarlanmış ve üretilmiş iki aşamalı sıvı yakıtlı bir fırlatma aracıdır. Sekizinci fırlatmasında, Saman-1 yörünge transfer bloğu ve yaklaşık 300 kilogramlık toplam yük ağırlığına sahip iki araştırma yükünü çoklu başarılı enjeksiyonlarla yörüngeye yerleştirerek, ülkenin taşınabilir yük ağırlığı rekorunu kırdı.

Saman-1 yörünge transfer bloğu, uyduların yüksek irtifa yörüngelerine taşınması için operasyonel bir adım olacak.