Irakçi: İran ve Türkiye sadece Suriye konusunda değil, bölgedeki birçok konuda hemfikir

Irakçi, açıklamasında "İki ülke iki tür durum üzerine görüşmeler yapıyor. Ortak görüşe sahip olduğumuz konularda iş birliği yapıyoruz. Görüş ayrılığı yaşadığımız konularda ise diyalog yoluyla bir çözüm bulmaya çalışıyoruz veya bir çözüm yoksa en azından birbirimizi daha iyi anlamaya çalışıyoruz ki yanlış anlamalardan kaçınılsın." ifadelerini kullandı.

Irakçi açıklamalarının devamında "Bölgedeki etkili ülkelerle, meşru ve ortak çıkarları veya ortak endişeleri olan ülkelerle, örneğin tekfirci gruplar arasında vatandaşlarının bulunması gibi konular üzerinde temas kurmaya devam edeceğim. Genel olarak İslam dünyası ve bölge, özellikle terörizm gibi meseleler veya krizin kaynağı olan Siyonist rejimle mücadele yöntemi gibi konularda ortak bir vizyona ihtiyaç duymaktadır." dedi.