İsrail rejiminin Gazze'nin güneyindeki bombardımanında onlarca Filistinli şehit oldu ve yaralandı

İsrail ordusu, çarşamba gecesi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin batısındaki Şeyh Rıdvan mahallesi ve El-Mevasi kampını bombaladı.

Gazze Sivil Savunma biriminden bir kaynak, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehri Şeyh Rıdvan mahallesindeki En-Nefak bölgesinde bir evi bombaladığını ve bu saldırıda 10 Filistinlinin şehit olduğunu, 50'den fazla kişinin ise yaralandığını belirtti.

Bu suç, Siyonist rejim savaş uçaklarının çarşamba günü erken saatlerde gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus vilayetinin El-Mevasi bölgesinde yer alan yerlerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarında 20 Filistinlinin şehit olduğu, onlarca kişinin ise yaralandığı bir saldırının ardından gerçekleştirildi.

İsrail rejimi ordusu daha önce, El-Mevasi bölgesinin Han Yunus vilayetinde "insani güvenli bölge" olarak belirlendiğini iddia etmişti.

Filistin Kızılayı çarşamba sabahı, Siyonist rejim ordusunun insansız hava araçlarının, Han Yunus'un kırsalında yer alan yerlerinden edilmiş Filistinlilerin toplandığı alanlar ve gıda dükkanlarını hedef aldığını açıkladı. Bu bölge, İsrail rejimi tarafından "insani güvenli bölge" olarak ilan edilmişti.

Diğer taraftan, Gazze Sivil Savunma birimi, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta, Siyonist ordusunun hedef aldığı ve alevlere teslim olan El-Mevasi çadırlarını söndürmeye çalışan Gazze Sivil Savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.