Seyyid Abbas Irakçi ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bedr Abdul Ati, çarşamba gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmelere odaklanarak bölgede cereyan eden gelişmeler konusunda görüş teatisinde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Şam ve Ankara'ya yaptığı ziyarette Suriyeli ve Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin neticelerine dikkat çeken Irakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye hükümetini, ordusunu ve halkını terörist gruplarla mücadelede destekleme yönündeki değişmez politikasına vurgu yaptı.
Irakçi ayrıca Suriye'deki terörist grupların yeniden etkinleştirilmesini ve bölgede yayılmasını, bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliği için ciddi bir tehdit olarak değerlendirdiği açıklamasında bu tehlikeyle mücadele için bölgedeki etkin aktörler arasında çabaların ve diplomatik istişarelerin sürdürülmesinin gerekli olduğunu söyledi.
Mısır Dışişleri Bakanı, son günlerde birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerine işaret ederek ülkesinin, Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve hukuk kurumlarını destekleme politikasına vurgu yaptı.
Irakçi'den terör örgütleriyle mücadelede İran'ın Suriye'ye desteğine vurgu
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Şam ve Ankara'ya yaptığı son ziyarette Suriyeli ve Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin sonuçlarını açıklayarak İran'ın terörist gruplarla mücadelede Suriye hükümetini, ordusunu ve halkını destekleme yönündeki tutarlı politikasına vurgu yaptı.
Seyyid Abbas Irakçi ile Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bedr Abdul Ati, çarşamba gecesi yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmelere odaklanarak bölgede cereyan eden gelişmeler konusunda görüş teatisinde bulundu.
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