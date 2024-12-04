İran, ITF Dünya Federasyonu'nun Batı Asya eğitim merkezi oldu

İran Tekvando Federasyonu Başkanı Hadi Sayi, Büyük Usta "Don Dalton" (Uluslararası Federasyon Başkanı), Uluslararası Birlik temsilcisi Mohteşemi ve İran ITF Derneği Sekreteri'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ITF branşının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda İran, bu branşın Batı Asya eğitim merkezi olarak seçildi.

Bu doğrultuda, taraflar arasında bir iş birliği anlaşması imzalandı. Buna göre İran, Uluslararası ITF Federasyonu adına Batı Asya ülkeleri için hakemlik, antrenörlük eğitimleri ve kuşak terfi sınavları gibi tüm eğitim programlarını düzenleyecek.

Hâlihazırda Tahran, "Dalton"un eğitmenliğinde ITF dalında uluslararası hakemlik ve antrenörlük kurslarına ev sahipliği yapıyor.