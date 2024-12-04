İran ve Çin'den iki ülke arasındaki iş birliğinin bölgesel barış ve güvenliğe etkisi vurgusu

İran ve Çin'in Kapsamlı Stratejik Ortaklık Programı çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, taraflar iş birliğinin artırılmasını ele aldı.

Bugün sabah saatlerinde Tahran’daki Sad'abad Kompleksi’nde yapılan toplantıda, İran ve Çin diplomatik heyetleri özellikle ekonomik alanlar ve karşılıklı ilgi duyulan diğer konularda iş birliğinin genişletilmesi yollarını tartıştı.

Toplantıda, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ve Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Heging, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin bölgesel barış ve güvenlik üzerinde önemli bir etkisi olacağını belirterek, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve ekonomik değişimlerin artırılması gerektiğini ifade etti.