İşgal altındaki topraklarda psikolojik hastalık tsunamisi / İsrail’de intihar oranları arttı

Siyonist kaynaklar, Siyonist rejim İntiharları Önleme Konseyi Başkanı Jill Salzman’ın, işgal altındaki topraklarda "psikolojik hastalık tsunamisi" ve savaş sonrası intihar vakalarının artışı konusunda uyarıda bulunduğunu bildirdi.

Salzman, geçen yıl işgal altındaki topraklarda kriz ve ruh sağlığı merkezlerine yapılan başvuruların %40 oranında arttığını vurguladı.

Yakın zamanda Siyonist Yedioth Ahronoth gazetesi, Gazze ve Lübnan'daki savaşlara uzun süre katılmış en az altı İsrail askerinin son aylarda intihar ettiğini bildirdi.

Daha önce Amerikan haber ağı CNN, İsrail rejiminin Gazze'deki insanlık suçlarının boyutlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Gazze'deki savaştan dönen İsrail askerleri arasındaki intihar oranının artması, bu kişilerin bu bölgede süregelen soykırım nedeniyle ciddi psikolojik hasarlar yaşadığını gösteriyor."

CNN ayrıca, İsrail ordusunun, Gazze savaşında travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan binlerce askere psikolojik destek sağladığını belirtti. Ancak birçok askerin, Gazze'deki sivillere yönelik yoğun suçlar nedeniyle yaşadığı ruhsal ve psikolojik travmalar sonucunda intihara yöneldiği ifade edildi.

Siyonist kaynaklar daha önce, Gazze Şeridi’ne karşı yürütülen savaşın başlangıcından bu yana 9 bin Siyonist askerin psikoterapi hizmeti aldığını ve bu askerlerin dörtte birinin artık savaşa dönmediğini açıklamıştı.p