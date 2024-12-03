Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı: ECO dünya ticaretinin yüzde dördünü oluşturuyor

Bugün Meşhed'de Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 28. toplantısında Burhanettin Duran "Bu rakam ECO'nun halen bölge gerçeklerinin ve ticari kapasitelerinin çok gerisinde olduğunu gösteriyor." ifadesine dikkat çekerek "ECO, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma ve iletişim alanlarında iş birliğini daha üst seviyeye taşıyacak güçlü yapılara sahip ancak maalesef henüz vizyonumuza ulaşamadık." açıklamasında bulundu.

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı sözlerinin devamında "Çok taraflı gelişmelerin çok önemli olduğu günümüzde ECO gibi bölgesel organizasyonların önemi giderek artıyor ve biz kendi çabalarımızla bölgede daha başarılı olabilir, daha önemli eylemler için başka yolları değerlendirebiliriz." vurgusunda bulundu.

"Bu bakımdan ECO bölgede ve üyelerine yönelik sonuca dayalı somut planların oluşturulmasına dikkat edilmesi, bu planların oluşturulması ve desteklenmesinin uluslararası hukuka uygun ve dayanaklı olması etkili olabilir." diyen Duran, kaynaklarımızı en iyi şekilde kullanabilmek için sekretarya ve diğer ECO kurumlarında paralel çalışmalardan kaçınmamız gerektiğine işaretle "ECO toplantılarını da zamanında yapmalı, faaliyetlerimizi ve görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek için daha fazla çaba göstermeliyiz." ifadesinin de altını çizdi