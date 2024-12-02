Suriye’deki terör saldırılarının başlangıcı, Siyonist rejimin Lübnan’daki yenilgisiyle bağlantılı

İran'ın Suriye Büyükelçisi Ekberi, terör saldırılarının Lübnan’ın güneyinde ateşkes ilan edilmesiyle eş zamanlı başladığını ifade ederek “Genel kabul görmüş bir gerçek olarak, Güney Lübnan’da sağlanan ateşkes, Siyonist rejim için bir yenilgi ve Hizbullah için bir zaferdir. Bu yenilginin hemen ardından teröristler Suriye’de operasyonlarına başlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi, Tahrir el-Şam gibi terörist grupların gelişmiş ekipmanlara sahip olmasının, bu grupların Batılı ülkelerle bağlantılı olduğunu ve bu ülkelerden destek aldıklarını açıkça ortaya koyduğunu belirten Ekberi, bu saldırıların Suriye’nin direniş eksenine ve Hizbullah’a verdiği destekten dolayı bir intikam girişimi olduğunu vurguladı.

Büyükelçi ayrıca ABD’nin Suriye hükümetine güvenlik baskısı uygulamak amacıyla ülkenin güney illerini kullandığını da ifade etti.