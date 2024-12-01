Eski Siyonist Bakan:Sözümü geri almıyorum, Gazze'nin kuzeyinde savaş suçu işledik

Moşe Yaalon "Önceki sözlerimi geri almıyorum, onlar (Siyonistler) Gazze'nin kuzeyinde savaş suçu işliyorlar." ifadesine dikkat çekerek "Gazze'deki etnik temizlikle ilgili söylediklerim bazı görevlilerin bana verdiği delillere dayanıyor.Gazze'nin kuzeyinde bir savaş suçu işledik ve o bölgede olup bitenler ve bizden neler sakladıkları konusunda sizi uyarmalıyım." vurgusunda bulundu.

Bu eski Siyonist rejim bakanı "Ordu askerleri hayatlarını riske atıyor ve ceza mahkemelerinde dava edilecekler." diyerek "İsrail maliye bakanı Bezalel Smutrich, Gazze'de yaşayanların sayısını azaltmak için yaratılan fırsattan gurur duyuyor ve 2 milyon Gazzeli'nin öldürülmesiyle ilgili ahlaki bir sorunu yok." diye ekledi.

Bu haber, Siyonist rejim ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden suçları ve kuşatmasının birkaç ay üst üste devam etmesi ve bu bölgeyi ırksal olarak temizlemeye çalıştıklarını duyurdukları sonrasında Cumartesi günü Yaalon'un Siyonistlerin niyetini açıkladığı sırada gündeme geldi.

Yaalon İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey kesiminde etnik temizlik operasyonları yürüttüğünün de altını çizdi.