Irakçi: Tekfirciler direniş gruplarının önünde hiçbir yere varamayacak

Seyyid Abbas Irakçi, Kiş Adası'nda düzenlenen Donanma Günü töreninde "Bir diplomat olarak İran'ın askeri, halk, kültürel ve tarihi gücüne güveniyorum ve şehitlerin yoluna devam edebileceğimizi umuyorum." açıklamasında bulundu.

Bölgedeki gergin duruma değinen Dışişleri Bakanı "Bölgede yeni komplolarla karşı karşıyayız, bunlardan biri de tekfirci güçlerdir; Son dönemde yaşanan hareketler bu terör güçlerinin Amerika'nın komutası altında hareket ettiğini gösterdi." ifadesie dikkat çekti.

"Bu gruplar ve destekçileri şunu bilmelidirler ki, direniş güçlerine, ülkelerinin ve bölgelerinin onuru için mücadele eden güçlere karşı hiçbir yere varamayacaklardır. Geçtiğimiz yıllarda bu kanıtlandı ve yenilenen çabalarının hiçbir yere varmayacağına ve yenilgilerine tanık olacağız. Ama Amerika'nın, Siyonist rejimin ve tekfirci grupların aynı doğrultuda hareket ettiği kanıtlanmış oldu ve bu tarihi bir gerçektir." ifadesinin de altını çizdi.