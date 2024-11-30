30 Kas 2024 17:55
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Marmara ve Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

30 Kas 2024 17:55
News ID: 85675697
Marmara ve Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Marmara ve Ege denizlerinde fırtına bekleniyor! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgarların Marmara’da ve Ege’nin kuzeyinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Detaylar için tıklayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizlerinde etkili olacak fırtına için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde batı yönünden, akşam saatlerinde ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise fırtına, yarın ilk saatlerden itibaren aynı kuvvetle etkili olacak. Bu bölgede fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde ise sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşların ve denizcilikle uğraşanların tedbirli olması, Meteoroloji tarafından yapılan güncel hava durumu uyarılarını takip etmesi önemle hatırlatılıyor.

(AA)

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