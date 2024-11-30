Marmara ve Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Ege denizlerinde etkili olacak fırtına için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinde batı yönünden, akşam saatlerinde ise kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de ise fırtına, yarın ilk saatlerden itibaren aynı kuvvetle etkili olacak. Bu bölgede fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.

Güney Ege'nin kuzey kesimlerinde ise sabah saatlerinde etkili olmaya başlayacak olan fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşların ve denizcilikle uğraşanların tedbirli olması, Meteoroloji tarafından yapılan güncel hava durumu uyarılarını takip etmesi önemle hatırlatılıyor.



(AA)