Halep’te Çatışmalar Şiddetlendi: Suriye Ordusu Savunma Hattını Güçlendiriyor

Suriye’nin kuzeyinde stratejik öneme sahip Halep şehri, son günlerde yoğun çatışmalara sahne oluyor. Suriye ordusu bugün yayınlamış olduğu son bildiride terörist grupların ağır silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılara karşı savunma pozisyonlarını güçlendirdiğini açıkladı.

Halep’te Geniş Çaplı Saldırılar

Suriye Ordu yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Halep’teki terör grupları çok sayıda yabancı savaşçı ve modern ekipmanla saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar, şehirdeki sivil halkın güvenliğini tehdit ederken, Suriye ordusu teröristlerin ilerlemesini durdurmak için büyük çaba sarf ediyor.

Suriye Ordusu’nun Karşı Saldırı Giderek Büyüyor

Savunma hatlarını yeniden düzenleyen Suriye ordusu, terörist grupları şehir dışına itmek için kapsamlı karşı saldırılarını giderek büyütüyor. Ordunun hedefinde, Halep’te tam güvenliği tekrar sağlamaktır.

Halep’te Terör Örgütlerine Karşı Hava Saldırıları Devam Ediyor

Suriye ve Rus hava kuvvetleri, Halep’teki terörist mevzilerini hedef alarak yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, hava saldırılarının Halep’in batı bölgelerinde yoğunlaştığını ve teröristlerin lojistik hatlarının büyük ölçüde kesildiğini belirtiyor.

Teröristlerin saldırıya geçmesiyle birlikte sivil halk güvenli bölgelere tahliye edilirken, uluslararası yardım kuruluşları bölgedeki insani krizle ilgili endişelerini dile getiriyor.

Halep’te Son Durum: Suriye Ordusu Teröristlere Ağır Darbeler İndiriyor

Suriye ordusu, Halep’teki terörist grupları etkisiz hale getirmek için operasyonlarını yoğunlaştırarak sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde teröristler farklı eksenlerden Halep ve İdlip cephesine doğru harekete geçmişti. Suriye ordusu savunma hatlarını güçlendirerek Rusya Hava Kuvvetleri ile işbirliği yaparak teröristlerin farklı bölgelerdeki mevzilerine yoğun saldırılar gerçekleştiriyor.