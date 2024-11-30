Meşhed, Dünya Tarihi Şehirler Birliği üyesi oldu

Muhammed Rıza Kalender Şerif, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Tarihi Şehirler Birliği’nin (The League of Historical Cities) şehirlerin tarihi ve kültürel mirasına odaklanan en önemli uluslararası yerel yönetim organizasyonu olduğunu belirtti.

Şerif, birliğin kalıcı küresel barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya vurgu yaptığını ve amacının şehirlerin kimliğini ve tarihi mirasını korumak, bu mirasın korunması ve tanıtımı konusunda farkındalık yaratmak, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Meşhed Belediye Başkanı, şu anda 65 ülkeden 129 şehrin bu birliğe üye olduğunu ve İran’dan Meşhed dışında İsfahan, Şiraz, Hormozgan’dan Benderkeng, Tebriz, Semnan, Kaşan, Yezd, Erdebil, Nişabur, Gilan’dan Masule ilçesi ile Tahran da dünya tarihi şehirleri arasında yer aldığını belirtti.