30 Kas 2024 17:27
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News ID: 85675665
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Meşhed, Dünya Tarihi Şehirler Birliği üyesi oldu

30 Kas 2024 17:27
News ID: 85675665
Meşhed, Dünya Tarihi Şehirler Birliği üyesi oldu

Meşhed, İRNA- Meşhed Belediye Başkanı, Meşhed’in Dünya Tarihi Şehirler Birliği’ne üye olduğunu ve bu birliğe üye olan İran şehirlerinin sayısının 12’ye ulaştığını açıkladı.  

Muhammed Rıza Kalender Şerif, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Dünya Tarihi Şehirler Birliği’nin (The League of Historical Cities) şehirlerin tarihi ve kültürel mirasına odaklanan en önemli uluslararası yerel yönetim organizasyonu olduğunu belirtti.  

Şerif, birliğin kalıcı küresel barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya vurgu yaptığını ve amacının şehirlerin kimliğini ve tarihi mirasını korumak, bu mirasın korunması ve tanıtımı konusunda farkındalık yaratmak, bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek olduğunu ifade etti.  

Meşhed Belediye Başkanı, şu anda 65 ülkeden 129 şehrin bu birliğe üye olduğunu ve İran’dan Meşhed dışında İsfahan, Şiraz, Hormozgan’dan Benderkeng, Tebriz, Semnan, Kaşan, Yezd, Erdebil, Nişabur, Gilan’dan Masule ilçesi ile  Tahran da dünya tarihi şehirleri arasında yer aldığını belirtti.

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