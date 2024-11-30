Türkiye Dışişleri Bakanı: Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararı umut verici bir adımdır

El Cezire' de yer alan habere göre, Hakan Fidan bugün yaptığı açıklamada, “Filistin meselesi ve Filistin halkına karşı işlenen suçlar, küresel sistemin zayıflığını göstermektedir” dedi.

Fidan, İsrail’e silah ve teçhizat gönderilmesinin devam etmesinin, bu rejimin daha da saldırgan hale gelmesine neden olduğunu belirtti ve Gazze Şeridi’ndeki soykırımın durdurulması için İsrail’e yönelik baskıların artırılması çağrısında bulundu.

Ayrıca Fidan, UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları nedeniyle verdiği tutuklama kararını överek, bu kararı, Gazze’de soykırım yapan İsrail liderlerinin cezalandırılması yolunda umut verici bir adım olarak değerlendirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçu, insanlığa karşı suç ve Gazze halkını aç bırakmayı bir silah olarak kullanma suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Bu karar, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ndeki son verilerine göre, Siyonist rejim ordusunun saldırılarında şu ana kadar 44.363 Filistinli vatandaş şehit oldu, 105.700 kişi ise yaralandı.