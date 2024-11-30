30 Kas 2024 15:36
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Türkiye Dışişleri Bakanı: Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararı umut verici bir adımdır

30 Kas 2024 15:36
News ID: 85675584
Türkiye Dışişleri Bakanı: Netanyahu ve Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararı umut verici bir adımdır

Ankara, İRNA - Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı almasını memnuniyetle karşıladı ve bunu, bu rejimin suçlu liderlerinin yargılanması yolunda umut verici bir adım olarak nitelendirdi.

El Cezire' de yer  alan habere göre, Hakan Fidan bugün yaptığı açıklamada, “Filistin meselesi ve Filistin halkına karşı işlenen suçlar, küresel sistemin zayıflığını göstermektedir” dedi.

Fidan, İsrail’e silah ve teçhizat gönderilmesinin devam etmesinin, bu rejimin daha da saldırgan hale gelmesine neden olduğunu belirtti ve Gazze Şeridi’ndeki soykırımın durdurulması için İsrail’e yönelik baskıların artırılması çağrısında bulundu.

Ayrıca Fidan, UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkında Gazze Şeridi’nde işlenen savaş suçları nedeniyle verdiği tutuklama kararını överek, bu kararı, Gazze’de soykırım yapan İsrail liderlerinin cezalandırılması yolunda umut verici bir adım olarak değerlendirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçu, insanlığa karşı suç ve Gazze halkını aç bırakmayı bir silah olarak kullanma suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Bu karar, uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ndeki son verilerine göre, Siyonist rejim ordusunun saldırılarında şu ana kadar  44.363 Filistinli vatandaş şehit oldu, 105.700 kişi ise yaralandı.

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