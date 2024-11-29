AB:Tüm üyeler Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamakla yükümlü

Tüm AB üyesi ülkelerin Netanyahu'nun tutuklama kararının uygulanması konusunda kararlı olduklarını belirten Stano, "Bu birliğin üyeleri uluslararası ceza adaletine ve cezasızlıkla mücadeleye güçlü bir şekilde bağlılar." diyerek "Avrupa Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve Mahkemenin kurulduğu Roma Tüzüğü'nde yer alan ilkeleri desteklemektedir." ifadesine dikkat çekti.

AB Baş Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine verdiği desteği de vurgulayarak "Bu mahkemenin görevi uluslararası hukuka göre en ciddi suçları kovuşturmaktır ve Roma Tüzüğü'nü onaylayan tüm Avrupa Birliği üye devletlerinin bu mahkeme tarafından verilen tutuklama emirlerini uygulaması gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.