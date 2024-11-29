29 Kas 2024 18:28
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News ID: 85674647
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AB:Tüm üyeler Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamakla yükümlü

29 Kas 2024 18:28
News ID: 85674647
AB:Tüm üyeler Netanyahu'nun tutuklama emrini uygulamakla yükümlü

Tahran, İRNA - Avrupa Birliği Baş Sözcüsü Peter Stano yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Başbakanının tutuklanmasına ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararına atıfta bulunarak "Tüm Avrupa Birliği üyeleri Binyamin Netanyahu'nun tutuklama emrini yerine getirmekle yükümlü." dedi.

Tüm AB üyesi ülkelerin Netanyahu'nun tutuklama kararının uygulanması konusunda kararlı olduklarını belirten Stano, "Bu birliğin üyeleri uluslararası ceza adaletine ve cezasızlıkla mücadeleye güçlü bir şekilde bağlılar." diyerek "Avrupa Birliği, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ve Mahkemenin kurulduğu Roma Tüzüğü'nde yer alan ilkeleri desteklemektedir." ifadesine dikkat çekti.

AB Baş Sözcüsü, Avrupa Birliği'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkesine verdiği desteği de vurgulayarak "Bu mahkemenin görevi uluslararası hukuka göre en ciddi suçları kovuşturmaktır ve Roma Tüzüğü'nü onaylayan tüm Avrupa Birliği üye devletlerinin bu mahkeme tarafından verilen tutuklama emirlerini uygulaması gerekiyor." ifadesinin altını çizdi.

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