Teröristlerin Halep Üniversitesi'ne roket saldırısında dört kişi hayatını kaybetti + video
29 Kas 2024 15:32
News ID: 85674538
Terörist El Nusra'nın (Tahrir el-Şam) Halep Üniversitesi yurt kompleksine düzenlediği roket saldırısında dört sivil hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.
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