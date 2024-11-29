29 Kas 2024 15:32
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News ID: 85674538
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Teröristlerin Halep Üniversitesi'ne roket saldırısında dört kişi hayatını kaybetti + video

29 Kas 2024 15:32
News ID: 85674538
Teröristlerin Halep Üniversitesi'ne roket saldırısında dört kişi hayatını kaybetti + video

Terörist El Nusra'nın (Tahrir el-Şam) Halep Üniversitesi yurt kompleksine düzenlediği roket saldırısında dört sivil hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.

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