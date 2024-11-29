Filistin direnişi son 24 saatte Batı Şeria'da 12 operasyon düzenledi

Batı Şeria'daki Filistin direnişi Perşembe günü Siyonist asker ve yerleşimcilere karşı 12 direniş operasyonu gerçekleştirdi.

Silahlı çatışma ve saldırı, yol kenarına yerleştirilen iki bombanın patlatılması, yüz yüze çatışmalar ve sekiz ayrı yere taş atma Filistin direnişinin Batı Şeria'daki operasyonları arasında yer aldı.

Filistin Enformasyon Merkezi, işgal altındaki Kudüs'ün Abudis kentinde son 24 saat içinde Filistinli gençler ile Siyonist düşman askerleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu.

Merkez, işgalci İsrail rejimi askerlerinin Kabatiye kenti ile Cenin kentinin Fagua kasabasına yönelik saldırıları sırasında patlayıcıların patlaması da dahil olmak üzere silahlı çatışmaların yaşandığı bilgisini de paylaştı.