Pazartesi günü, cinayetle bağlantılı olarak üç Özbek vatandaşının gözaltına alındığı ve sorgulandığı bildirildi.

BAE’nin resmi haber ajansı, Salı günü yaptığı açıklamada, ülkenin 28 yaşındaki Zvi Kogan’ın ailesine "taziye ve başsağlığı dileklerini" ilettiğini duyurdu.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti makamlarının bu cinayetin faillerini yakalamadaki iş birliğinden dolayı "samimi bir şekilde şükranlarını" ifade etti ve Türk yetkililerin "olağanüstü hassasiyet ve profesyonellik" gösterdiğini vurguladı.

Gözaltına alınan şahıslar; 28 yaşındaki Elymboy Tohirovich, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamilovich.

Zvi Kogan, dünya genelinde Yahudi öğretilerini ve fikirlerini yaymayı amaçlayan Siyonist bir kuruluş olan Çabad örgütünün bir üyesiydi.

Çabad, Gazze halkına yönelik katliamlarda önemli bir rol oynayan organizasyonlar arasında yer almakta. Bu siyonist haham, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkileri derinleştirmek amacıyla BAE’de bulunuyordu.