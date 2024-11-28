28 Kas 2024 17:23
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News ID: 85673970
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İran'ın komşu ülkelerle ticaretteki payı 38 milyar dolar

28 Kas 2024 17:23
News ID: 85673970
İran'ın komşu ülkelerle ticaretteki payı 38 milyar dolar

Gorgan, İRNA- İran-Afrika Ortak Ticaret Odası Başkanı, komşu 15 ülkenin toplam ithalat ve ihracat hacminin 3 trilyon 900 milyar dolar olduğunu, ancak İran’ın bu pazardaki payının 38 milyar dolar ve toplamın binde birinden az olduğunu belirtti.

Mesud Berhemen, Perşembe günü Gülistan Eyaleti ekonomik aktörleriyle düzenlenen ortak toplantıda yaptığı açıklamada, İran’ın mevcut imkanlarla 360 milyar dolarlık bir ihracat kapasitesine sahip olduğunu, ancak gerçekleştirilen ihracatın bu kapasitenin yedide birinden az olduğunu ifade etti.

Berhemen, Afrika kıtasında toplam 55 ülke bulunduğunu ve bu kıtanın yıllık 1 trilyon 500 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip olduğunu, ancak İran’ın bu pazardaki payının ise 1 milyar 300 milyon dolar olduğunu söyledi.

İran-Afrika Ortak Ticaret Odası Başkanı, Afrika ülkeleriyle dış ticaretin artırılması için bu kıtaya birçok ziyaret düzenlendiğini belirterek, Afrika'nın büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve İran ürünlerinin çoğunu çekebilecek bir kapasite sunduğunu vurguladı. Bu nedenle, Afrika’nın İran için önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.

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