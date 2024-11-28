28 Kas 2024 12:43
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News ID: 85673782
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Türk Analist: Lübnan'daki ateşkes Tel Aviv'in ağır darbeler almasının ardından sağlandı

28 Kas 2024 12:43
News ID: 85673782
Türk Analist: Lübnan'daki ateşkes Tel Aviv'in ağır darbeler almasının ardından sağlandı

Tahran, İRNA - Türk analist ve uzman Firas Oğuz, Hizbullah ile İsrail işgalcileri arasındaki anlaşmanın bir ateşkes niteliğinde olduğunu, ancak barış anlamına gelmediğini ve bu anlaşmanın Tel Aviv’in Hizbullah’tan ağır darbeler almasının ardından gerçekleştiğini vurguladı.

"İsrail rejimi, Batı tarafından desteklenen bir nükleer güçtür ve Hizbullah’tan ağır darbeler aldı" diyen Firas Oğuz, tarafların ateşkese bağlı kalacaklarını düşündüğünü belirterek, "Bu savaşın üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ve büyük ekonomik kayıplar yaşandı. Bu nedenle bölgenin sakinleşmesi için uluslararası baskılar mevcut," diye ekledi.

Oğuz, İsrail rejiminin Lübnan’a karşı savaşta herhangi bir başarı elde edemediğini ifade ederek, "Bu nedenle İsrail, özellikle kara cephesinde ağır kayıplar ve zararlarla karşı karşıya kaldığı için yıpratıcı savaştan kaçmaya çalışıyordu" değerlendirmesinde bulundu.

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