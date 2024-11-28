Türk Analist: Lübnan'daki ateşkes Tel Aviv'in ağır darbeler almasının ardından sağlandı

"İsrail rejimi, Batı tarafından desteklenen bir nükleer güçtür ve Hizbullah’tan ağır darbeler aldı" diyen Firas Oğuz, tarafların ateşkese bağlı kalacaklarını düşündüğünü belirterek, "Bu savaşın üzerinden bir yılı aşkın süre geçti ve büyük ekonomik kayıplar yaşandı. Bu nedenle bölgenin sakinleşmesi için uluslararası baskılar mevcut," diye ekledi.

Oğuz, İsrail rejiminin Lübnan’a karşı savaşta herhangi bir başarı elde edemediğini ifade ederek, "Bu nedenle İsrail, özellikle kara cephesinde ağır kayıplar ve zararlarla karşı karşıya kaldığı için yıpratıcı savaştan kaçmaya çalışıyordu" değerlendirmesinde bulundu.