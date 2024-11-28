28 Kas 2024 09:59
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News ID: 85673602
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Siyonistler Gazze Şeridi'nde ateşkes talep etti + video

28 Kas 2024 09:59
News ID: 85673602
Siyonistler Gazze Şeridi'nde ateşkes talep etti + video

Tahran, İRNA - Haber kaynakları, Siyonistlerin işgal altındaki Kudüs'te düzenledikleri protestolarla Gazze Şeridi'nde ateşkes talep ettiklerini bildirdi.

Perşembe sabahı  Filistin el-Yevm'in aktardığına göre, protestocular, Siyonist rejim kabinesinden Lübnan'daki gibi bir ateşkes yaparak Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmesini istedi.

Ayrıca, protestocular, Gazze Şeridi'ndeki Siyonist esirlerin, Filistinli esirlerle takas edilerek geri getirilmesini talep etti.

Diğer yandan, Siyonist bir grup, Tel Aviv'deki Siyonist rejimin Savunma Bakanlığı önünde düzenledikleri gösterilerle Gazze Şeridi'ndeki ateşkese karşı çıkarak bunu rejim liderleri için utanç verici bir yenilgi olarak nitelendirdi.

Haber kaynaklarına göre, işgal altındaki Kudüs'teki Siyonist protestoları şiddete dönüştü ve Siyonist rejim polisi, bazı protestocuları gözaltına aldı.

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