Erzincan’da 28 Kasım Perşembe Günü Okullar Tatil mi? İşte Detaylar

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, taşımalı eğitimi aksattı. Çayırlı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Kasım Perşembe günü ilçede taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

28 Kasım Okullar Tatil mi? Valiliklerden Gelen Son Dakika Açıklamaları

Son günlerde Erzincan’ın çeşitli bölgelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Çayırlı ilçesinde ise özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle taşımalı eğitimde bir günlük ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "28 Kasım 2024 Perşembe günü Çayırlı ilçe merkezi ve köy okullarında taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Vatandaşlar Dikkatli Olmalı

Yetkililer, bölgede hava koşullarının bir süre daha etkili olacağını belirterek, özellikle ulaşımda dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. Çayırlı ve çevresinde yaşayan öğrenciler ve aileler, güncel bilgilendirmeleri takip ederek planlarını buna göre yapabilirler.

Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!



AA