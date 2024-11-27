Adalet yerini bulacak!

Filistin'de 400 gün içinde 44.000 kişinin öldürülmesinin ardından, Uluslararası Ceza Mahkemesi nihayet Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın tutuklanması için emir çıkardı.İslam İnkılabı liderine göre bu ceza yeterli değil ve savaş suçlarının oluşması nedeniyle idam cezasına çevrilmesi gerekiyor.

indir 2 MB Devrim Lideri: Tutuklama emri çıkarmak yeterli değil. Netanyahu ve bu rejimin cani liderleri idam cezasına çarptırılmalı.