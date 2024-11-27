27 Kas 2024 17:21
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News ID: 85673079
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İran, Siyonistlerin saldırganlığını telafi etmek için Lübnan halkının yanında duruyor

27 Kas 2024 17:21
News ID: 85673079
İran, Siyonistlerin saldırganlığını telafi etmek için Lübnan halkının yanında duruyor

Tahran,İRNA- İran İslam Cumhuriyeti'nin Beyrut Büyükelçisi "İran, her zaman olduğu gibi, yaraları sarmak ve Siyonist rejimin  yıkımdan başka bir şey getirmeyen saldırganlığının etkilerini telafi etmek için asil Lübnan milletinin yanındadır." açıklamasında bulundu.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi Mücteba Amani, bugün X sosyal medya hesabından Arapça olarak paylaştığı bir mesajda "Lübnan, 2000 ve 2006'daki zaferlerin ardından bu yıl sahada destansı bir direnişle yeni bir ilahi zafere ulaştı." dedi

"Bu zafer, sağlam ve kesin  bir resmi tutumun, istikrarlı bir ordunun ve ülkenin şehirleri ve bölgeleri genelinde geniş ve benzersiz bir halk dayanışmasının desteğiyle elde edildi." diyen Amani ayrıca " İslami direniş şehitlerinin efendisi Seyyid Hasan Nasrallah'ın da önceden müjdelediği bu şanlı zaferden dolayı Lübnan halkını ve bu ülkenin tüm kesimlerini kutluyorum." dedi.

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