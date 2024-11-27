İran, Siyonistlerin saldırganlığını telafi etmek için Lübnan halkının yanında duruyor

İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi Mücteba Amani, bugün X sosyal medya hesabından Arapça olarak paylaştığı bir mesajda "Lübnan, 2000 ve 2006'daki zaferlerin ardından bu yıl sahada destansı bir direnişle yeni bir ilahi zafere ulaştı." dedi

"Bu zafer, sağlam ve kesin bir resmi tutumun, istikrarlı bir ordunun ve ülkenin şehirleri ve bölgeleri genelinde geniş ve benzersiz bir halk dayanışmasının desteğiyle elde edildi." diyen Amani ayrıca " İslami direniş şehitlerinin efendisi Seyyid Hasan Nasrallah'ın da önceden müjdelediği bu şanlı zaferden dolayı Lübnan halkını ve bu ülkenin tüm kesimlerini kutluyorum." dedi.