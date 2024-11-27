Yönetim Kurulu'nun İran aleyhindeki kararı hukuki dayanaktan yoksun

Cumhurbaşkanının stratejik işlerden sorumlu yardımcısı "Muhammed Cevat Zarif", İRNA'ya verdiği özel röportajda, İran ile Avrupa ülkeleri dışişleri bakan yardımcıları arasındaki müzakere sürecinin Cuma günü başlayacağı hakkında "Karşı tarafın (Avrupa Birliği) üstünlük konumunu ve evrensel norm odağı olmayı bıraksa, diyalog her zaman ileriye giden bir yol olabilir." dedi.

Avrupalılar gerçekte norm odaklı değiller, Siyonist rejimin Filistin, Gazze ve Lübnan'daki suçlarıyla nasıl baş ettiklerini görüyorsunuz, dolayısıyla kendilerini dünya için norm belirleme merkezi olarak görecek konumda değiller. Kendi deyimleriyle bindikleri “yüksek attan” inmeli, dünyaya eşit davranmalı ve sorumlu olacak biri varsa onun da kendileri olduğunu bilmelidirler."ifadesine dikkat çekti.

İslam Devrimi liderinin danışmanı Ali Laricani'nin son sözlerine değinen Zarif, "İran KOEP'ten çekilmedi, İran hala KOEP'e uymaya hazır olduğunu açıkladı, İran KOEP çerçevesinde hareket etti ancak Amerika KOEP'ten çekilerek taahhütlerini ihlal etti." ifadesini kullandı.

"Uluslararası toplumda benzeri görülmemiş bir duruma tanık oluyoruz; kendisini Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak gören bir hükümet, bu konseyin kararına uyan bir ülkeyi cezalandırıyor." diyen Cumhurbaşkanı'nın Stratejik İşlerden sorumlu yardımcısı sözlerinin devamında "Avrupalılar ne yaptı? sorusunu gündeme getirerek "Onlar da Amerika'ya uydular. Önce duyurularda, açıklamalarda Amerika'ya karşı çıktılar ama hiçbir adım atmadılar. Avrupa'nın İran'a karşı yükümlülükleri ABD'nin yükümlülüklerini yerine getirmesine değil, İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlıydı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bir yıl boyunca, ABD'nin KOEP'ten çekilmesine ve tüm yükümlülüklerini ihlal etmesine rağmen İran'ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildirdi ve doğruladı."ifadesinin de altını çizdi.