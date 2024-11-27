Sivas'ta Kar Yağışı: 226 Köy Yolu Kapandı

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar nedeniyle 226 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde hayatı durma noktasına getiren yağışa karşı ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.

Öncelik Acil Durumlara Veriliyor

Sivas İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. Özellikle hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların yaşandığı yerleşim yerlerine öncelik tanınıyor.

Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

ekipler, araç ve ekipmanlarını kullanarak yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor. Vatandaşlara, acil durumlarda ilgili birimlerle iletişimde olmaları ve tedbirli hareket etmeleri öneriliyor.

Kar Yağışı Sivas’ta Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sivas genelinde yoğun kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve olası risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sivas kar yağışı ve kapanan köy yolları ile ilgili gelişmeleri takip etmek için güncel haberleri kontrol etmeyi unutmayın.