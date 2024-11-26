26 Kas 2024 20:21
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News ID: 85671966
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Lübnan Dışişleri Bakanı: İşgal devam ettiği sürece direniş sürecek

26 Kas 2024 20:21
News ID: 85671966
Lübnan Dışişleri Bakanı: İşgal devam ettiği sürece direniş sürecek

Tahran, İRNA - Lübnan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı, Siyonist rejimle ateşkese varılması umutlarını dile getirerek, bu rejimin işgali devam ettiği sürece direnişin de süreceğini vurguladı.

El Cezire'nin haberine göre, Lübnan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, bugün yaptığı son açıklamalarda Lübnan cephesinde ateşkese varılmasıyla ilgili olarak "Bu akşam ateşkes anlaşmasına varılmasını umuyoruz ve İsrail (rejiminin) kabine toplantısını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Siyonist rejimin Walla haber sitesi, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Siyonist rejimin dar güvenlik ve siyasi kabinesinin bugün yerel saatle öğlen saatlerinde Lübnan cephesindeki ateşkesi onaylamak üzere bir araya geleceğini bildirdi.

Lübnan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı, ateşkes anlaşması çerçevesinde 5 bin askerini ülkenin güneyine konuşlandıracaklarını söyledi.

Buhabib, Amerika'nın Güney Lübnan'daki altyapının yeniden inşasında bir rol oynayabileceğini belirtti.

Buhabib ayrıca "İşgal olduğu sürece direnişi durduramayız. İsrail sınır sorunlarının nihai çözümünü kabul etmezse, gelecekle ilgili konuşamayız." dedi. 

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