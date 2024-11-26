26 Kas 2024 16:07
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News ID: 85671765
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Sivas'ta Kar Yağışı Sonrası 650 Kişi Misafirhanelere Yerleştirildi

26 Kas 2024 16:07
News ID: 85671765
Sivas'ta Kar Yağışı Sonrası 650 Kişi Misafirhanelere Yerleştirildi

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 650 kişi yollarda mahsur kaldı. Jandarma ekipleri mağdur vatandaşları misafirhanelere yerleştirdi.

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya ve Gürün-Pınarbaşı kara yollarında mahsur kalan 650 kişi güvenli bir şekilde misafirhanelere yerleştirildi.

Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle Sivas-Malatya kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı. Gürün-Pınarbaşı kara yolunda ise 123 araç yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Jandarma ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Sivas kar yağışı

Ekipler Gece Gündüz Çalıştı

Jandarma ekipleri, kara saplanan araçları kurtarmak için zaman zaman küreklerle kar temizliği yaptı. Ayrıca, arızalanan araçlara müdahale edilerek sürücülere yardım edildi. Araçlarda bulunan 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi ve güvenli bir şekilde ağırlanmaya başlandı.

Sivas'ta kar yağışı ve tipi sonrası yardım ekipleri devreye girdi

Sivas kar yağışı nedeniyle yaşanan zorluklara karşı ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

AA

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