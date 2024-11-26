Sivas'ta Kar Yağışı Sonrası 650 Kişi Misafirhanelere Yerleştirildi

Sivas’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya ve Gürün-Pınarbaşı kara yollarında mahsur kalan 650 kişi güvenli bir şekilde misafirhanelere yerleştirildi.

Kar ve Tipi Ulaşımı Felç Etti

Sivas genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi, özellikle Sivas-Malatya kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı. Gürün-Pınarbaşı kara yolunda ise 123 araç yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. Jandarma ekipleri, mahsur kalan araçları kurtarmak için büyük çaba harcadı.

Ekipler Gece Gündüz Çalıştı

Jandarma ekipleri, kara saplanan araçları kurtarmak için zaman zaman küreklerle kar temizliği yaptı. Ayrıca, arızalanan araçlara müdahale edilerek sürücülere yardım edildi. Araçlarda bulunan 650 kişi, Gürün ilçesindeki misafirhanelere yerleştirildi ve güvenli bir şekilde ağırlanmaya başlandı.

Sivas kar yağışı nedeniyle yaşanan zorluklara karşı ekiplerin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.



AA