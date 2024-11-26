Kahramanmaraş Fırtınası: Şiddeti Saatte 95 Kilometreyi bulmuş + video

Kahramanmaraş’ta 24 Kasım Pazar günü yaşanan şiddetli fırtına, kentte ciddi hasara neden oldu. Saatte 95 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle yüzlerce ağaç devrilirken, çatı ve duvar çökmeleri de meydana geldi.

Fırtına Kentte Hasara Yol Açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, fırtına şehir merkezinde büyük bir etki yarattı. Gelen ilk bilgilere göre, 700’ün üzerinde ağaç devrildi ve birçok binada çatı ile duvar hasarları meydana geldi. Fırtına, kentte 2004 yılından bu yana yaşanan en büyük doğa olaylarından biri olarak kayıtlara geçti.

Hasar Tespiti ve Onarım Çalışmaları Sürüyor

Belediye ekipleri, fırtınanın yol açtığı zararı gidermek için seferber oldu. Açıklamada, 90 araç ve 220 kişilik bir ekiple çalışmalara devam edildiği belirtildi. Devrilen ağaçlar kaldırılırken, tehlike oluşturan çatı ve duvar enkazlarına da müdahale ediliyor. Çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü vurgulandı.

2004’ten Bu Yana En Şiddetli Fırtına

Meteoroloji verilerine göre, Kahramanmaraş’ta en son bu büyüklükte bir fırtına 2004 yılının Nisan ayında yaşanmıştı. O dönem saatte 100 kilometre hıza ulaşan fırtına, bu kez 95 kilometre hızla kenti etkisi altına aldı.

Kahramanmaraş fırtınası sonrası oluşan hasarın giderilmesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.



AA