Siyonist ordunun üst düzey komutanı: İsrail tanklarının Lübnan’ın güneyindeki büyük zorlukları

İşgal ordusunun Lübnan'ın güney cephesindeki bir komutanı, işgalci askerlerin karşılaştığı büyük bir engeli açıkladı ve güçlü askeri donanımların bu sorunu çözmede etkisiz kaldığını itiraf etti.

İsrail işgal ordusunun tank taburu komutanı Albay Elad Tsuri, İsrail medyasından Ma'ariv gazetesine yaptığı açıklamada, Lübnan savaşında İsrail ordusunun karşılaştığı en büyük zorluklardan birini ve askerlerin ilerleyememesine neden olan faktörleri açıkladı.

İsrail’in 7. Tugay Komutanı Tsuri kötü kış hava koşullarının işgalci askerlerin ilerlemesini engellediğini belirtti ve askerlerin bu zor koşullara bir çözüm bulunmasını istediğini söyledi.

Tsuri açıklamalarının devamında

"Askerlerimiz, Metula kasabasından Lübnan’ın güneyindeki Vadi el-Hule yönüne girmek istiyor ancak olumsuz coğrafi ve hava koşulları ilerlemeyi zorlaştırıyor. Tankların ve askeri araçların hareket güzergahlarını sürekli olarak kontrol ediyoruz çünkü çamura saplanma, kayma veya devrilme riski bulunuyor." dedi.

Tsuri ayrıca

"Yüksek direnç kapasitesine sahip olmasına rağmen, Merkava tankları çamura saplanabiliyor, kayabiliyor veya devrilebiliyor. Bu nedenle hareket etmeden önce yolları dikkatlice inceliyoruz ve bu durum bizim için büyük bir meydan okuma teşkil ediyor." itirafında bulundu.