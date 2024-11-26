26 Kas 2024 13:42
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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

26 Kas 2024 13:42
News ID: 85671585
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hastalar tahliye edilirken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Detaylar için haberimizi okuyun.

Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deposunda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle hastane çevresinde panik yaşanırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.

Yangın Depoda Çıktı, Hastalar Tahliye Edildi

Yangın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka tarafında yer alan depo bölümünde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin hızla büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanın hastane binasına yayılması nedeniyle, yangın noktasına yakın olan bölümlerdeki hastalar hızla tahliye edildi.

İstanbul eğitim ve araştırma hastanesinde çıkan yangının fotoğrafı

İtfaiye Ekipleri Hızlı Müdahale Etti

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha büyük bir felaketin önüne geçti. Hastane yönetimi ve sağlık personeli, tahliye işlemlerini titizlikle gerçekleştirirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ederken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

DHA

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