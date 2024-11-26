İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yangın: Hastalar Tahliye Edildi

Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin deposunda çıkan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle hastane çevresinde panik yaşanırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı açıklandı.

Yangın Depoda Çıktı, Hastalar Tahliye Edildi

Yangın, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin arka tarafında yer alan depo bölümünde meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin hızla büyümesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanın hastane binasına yayılması nedeniyle, yangın noktasına yakın olan bölümlerdeki hastalar hızla tahliye edildi.

İtfaiye Ekipleri Hızlı Müdahale Etti

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha büyük bir felaketin önüne geçti. Hastane yönetimi ve sağlık personeli, tahliye işlemlerini titizlikle gerçekleştirirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ederken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırarak benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

DHA